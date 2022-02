José Gomes vence duelo de treinadores portugueses na Arábia Saudita

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Al Taawon, treinado pelo português José Gomes, venceu este sábado por 3-0 no estádio do Al Raed, orientado pelo compatriota João Pedro Sousa, em jogo da 20.ª jornada da Liga de futebol da Arábia Saudita.



Um bis do médio egípcio Mostafa Fathi, aos 68 e 84 minutos, e um golo do avançado camaronês Leandre Tawamba, aos 72 (após ter desperdiçado uma grande penalidade, aos 23), permitiram aos visitantes voltarem a vencer no campeonato, após três encontros sem triunfos.

O Al Taawon ocupa o 11.º lugar na liga saudita, liderada de forma destacada pelo Al Ittihad, enquanto o Al Raed, que fez alinhar a titular o avançado português Éder, é oitavo classificado.