José Morais acaba no 2º lugar no Irão

Faltou um bocadito! O Sepahan de José Morais finalizou o campeonato iraniano no 2º lugar a apenas um ponto (66/65) do Persepolis, que conquistou o título pela 15ª vez. O Esteghlal de Sá Pinto, campeão ‘cessante’, terminou a competição no 3º posto (62).

Imperou a lei do mais forte na 30ª e última jornada da liga. O Persepolis goleou (4-0) na visita ao Nassaji Mazandaran, o Sepahan venceu (2-1) no terreno do Mes Kerman e o Esteghlal esmagou (7-1) o Tractor.

José Morais tem contrato com o Sepahan até 30 de junho de 2025 e tentará, na próxima época, quebrar o enguiço e ganhar o campeonato, que foge ao clube desde 2014/15. O vínculo de Sá Pinto é válido até 30 de junho de 2024 e ele vai procurar conduzir o emblema ao 10º ceptro de campeão.