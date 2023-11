José Morais e o polémico Sepahan-Al Ittihad: «Equipa sofre com penalizações que não são do foro desportivo»

José Morais, treinador português do Sepahan, comentou esta sexta-feira a punição aplicada ao clube iraniano na sequência do jogo com o Al Ittihad, a contar para a fase de grupos da Liga dos Campeões da Ásia. O emblema do Irão foi punido pela Confederação Asiática de Futebol (AFC) com uma derrota por 3-0 e uma multa de 200 mil dólares, cerca de 188 mil euros à conversão atual.





"Neste momento a equipa está a sofrer com penalizações que não são do foro desportivo e que acabam por desglorificar os esforços que os jogadores estão a fazer dentro de campo. Ao receberem esta informação sobre o jogo perdido na secretaria com o Al Ittihad, os jogadores estão sem o foco adequado, pois consideram que não foi feita justiça", começou por dizer o treinador português, de 58 anos, em declarações à sua assessoria de imprensa, terminando: "Vamos ultrapassar esta fase e continuar a progredir neste caminho que, fora do campo, se tornou momentaneamente menos fácil."