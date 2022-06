José Mourinho e o mercado: «Não posso ir à Av. da Liberdade, tenho de ir a outros sítios»

José Mourinho já passou por clubes como Chelsea, Man. United ou Real Madrid, em que comprar um jogador era 'mais' fácil do que agora na Roma. A capacidade financeira dos romanos é incomparável aos colossos europeus, mas o treinador está a gostar do desafio."Adoro estar na Roma. Não adoro quando perco e ali perco mais do que noutros sítios, não adoro quando começa o mercado e não posso ir à Av. da Liberdade, tenho de ir a outros sítios, mas adoro porque gostam de mim e estabeleci uma empatia muito grande com quem está dentro e fora do clube. Ninguém me prometeu que eu ia ter muitos zeros para poder investir, tudo o que me prometeram foi cumprido. Espero que isso continue para irmos numa direção de evolução e fazer da Roma um clube maior, melhor e daqueles que ganham mais vezes", atirou o técnico, que foi ainda mais longe na reflexão sobre o mercado de transferências: "Era muito mais fácil quando estava, por exemplo, no Chelsea, em que estalava os dedos e o jogador no dia seguinte estava lá. Agora, é bom agarrar em miúdos de 18 anos, que jogavam na equipa B, e agora estão a disputar uma final europeia e a serem chamados às seleções. É gratificante."Depois de conquistar a quinta final europeia e de erguer bem alto a mão com os cinco dedos esticados, José Mourinho já sabe como vai festejar a próxima conquista europeia. "Será com seis dedos", brincou o treinador.