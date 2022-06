José Mourinho: «'Enjoy' depois da final, durante é para morder e para levar a taça para casa»

José Mourinho regressou à Faculdade de Motricidade Humana, no âmbito da pós-graduação em High Performance Football Coaching, e falou, entre vários temas sobre o sentimento de disputar uma final."A história do 'let’s go and enjoy' [vamos e desfrutem]… 'Enjoy' é depois da final, não é durante. Há uns que vão para casa chateados e há outros que vão para casa a rir e a beber umas cervejas. Durante é para morder e para levar a taça para casa", atirou o treinador brincando com a famosa frase utilizada para descrever a mentalidade de uma final."A minha visão de uma final é que a pressão é tão grande que como treinador tenho de tentar reduzir ao máximo a pressão dos que jogam. Para isso, tens de reduzir a imprevisibilidade do jogo e tentar ler o jogo antes de acontecer. Depois é colocar os jogadores numa situação confortável e com poucas dúvidas. Do ponto de vista do treinador, há uma coisa importante, nas finais só estamos lá para ajudar. Quando o treinador pensa que é na final que vai poder demonstrar o quão fenomenal é, normalmente corre mal. A final é um momento de humildade", sublinhou o técnico de 59 anos.