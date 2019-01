José Mourinho lamentou falta de apoio

José Mourinho esteve a comentar o Arsenal-Chelsea para a BeIN Sports e, antes do dérbi londrino, voltou a abordar a sua saída do Manchester United, lamentando a falta de apoio que teve no clube, ao contrário de Jürgen Klopp e Guardiola."Quando as pessoas vendem-te a ideia de um trabalho prolongado, existem várias fases: a primeira fase, a segunda fase, e quando pensas que estás a preparar um futuro sólido, estás fora" e deu um exemplo: "No Chelsea, éramos fulminantes no mercado de transferências", afirmou."A Premier League é muito competitiva, mas está a tornar-se previsível. No início desta época era notório que a luta pelo título ia ser entre o Liverpool e City", declarou em relação à atualidade na liga.Por fim, quando questionado pelo sucesso dos técnicos de Liverpool e Man. City, o técnico de 55 anos foi perentório. "Quando tens a oportunidade de escolher os jogadores que quiseres para a tua ideia de jogo, é uma coisa. Quando não tens, é outra", concluiu