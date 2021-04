Futuro de Mourinho pode passar pela Escócia: imprensa adianta contactos com o Celtic

O jornal inglês 'Daily Record' avança que o Celtic contactou José Mourinho pouco depois de o treinador ter sido despedido pelo Tottenham, na última segunda-feira.





O clube está sem treinador desde fevereiro e terá por isso sondado os representantes do português, no sentido de avaliar a disponibilidade do técnico em mudar-se para a Escócia.Mas o futuro de Mourinho continua em aberto e ninguém sabe qual será o seu próximo desafio. Consta que Roma e Valencia também estão atentos.