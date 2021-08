José Peseiro demite-se do cargo de selecionador da Venezuela

José Peseiro demitiu-se do cargo de selecionador da Venezuela, revelou o presidente da federação de futebol daquele país, Jorge Giménez. Em causa estão salários em atraso, com o dirigente a assumir que eram "devidos alguns prémios" ao técnico português.





"Recebemos ontem uma carta do selecionador a dar conta da rescisão do contrato. Falámos com ele durante a noite, explicando que era difícil, para nós, entender aquela postura, pois temos uma jornada tripla em breve", referiu Giménez, em conferência de imprensa, referindo-se aos encontros de qualificação para o Mundial'2022, diante de Argentina (2 setembro), Peru (dia 5) e Paraguai (dia 9)."Não queríamos que terminasse assim, mas temos de encarar o que está a acontecer e o que está para vir", vincou o líder federativo.