José Peseiro oficializado como selecionador da Venezuela

A federação venezuelana de futebol (FVF) oficializou esta terça-feira a contratação de José Peseiro. O treinador português é assim o novo selecionador da Venezuela.





Laureano González, presidente de FVF, oficializa hoy, martes 04 de febrero de 2020, la contratación del DT portugués JOSÉ PESEIRO, como nuevo Seleccionador Nacional de la VINOTINTO... Más detalles en breve pic.twitter.com/x6RNHp1bwP — FVF (@FVF_Oficial) February 4, 2020

Na conta de Twitter, a FVF publicou uma fotografia do técnico português com o presidente do organismo Laureano González,Recorde-se que a contratação de José Peseiro está envolta em polémica . O treinador português, de 59 anos, chegou no domingo à Venezuela para assumir o cargo de selecionador daquele país sul-americano, mas sem o consentimento da FVF. Segundo informações avançadas pelo 'Balonazos', quem esteve encarregue da sua contratação foi o governo venezuelano.No tweet da FVF as reações à oficialização ed José Peseiro não foram as mais positivas: "vergonha", "os jogadores deviam renunciar", "a FIFA que investigue" ou "independemente das capacidades do novo selecionador, um circo é mais sério do que vocês" são alguns dos comentários.













[notícia atualizada às 15h20]