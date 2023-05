Josué é o melhor médio na Polónia

View this post on Instagram A post shared by PKO Bank Polski Ekstraklasa (@ekstraklasa_official)

Josué Pesqueira foi considerado o Melhor Médio da liga polaca em 2022/23, tendo contribuído com 12 golos e sete assistências para o 2º lugar do Legia Varsóvia. Também estava nomeado para Jogador do Ano, galardão que foi, no entanto, atribuído a Kamil Grosicki, avançado do Pogon.