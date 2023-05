Josué renova por uma temporada com o Légia Varsóvia

Josué Pesqueira, médio criativo formado no FC Porto e com quatro internacionalizações pela Seleção Nacional, vai continuar no Légia Varsóvia pelo menos por mais uma época. O contrato que o ligava ao vice-campeão e vencedor da Taça da Polónia terminava a 30 de junho próximo, mas foi renovado por mais uma temporada, até ao mesmo dia de 2024.Cumpriu-se, assim, o desejo expresso pelo jogador, de 32 anos. Josué chegou ao Légia Varsóvia no verão de 2021 e na época que agora terminou, a sua segunda na Polónia, já foi capitão de equipa, pelo que foi ele a erguer o troféu referente à conquista da Taça da Polónia.Em 2022/23 foi o mesmo o jogador mais influente da equipa onde vai cumprir a terceira época consecutiva, tendo apontado 15 golos e feito oito assistências nos 37 jogos em que participou. Em termos individuais fixou um novo recorde de carreira no que diz respeito à ligação ao golo.Só no campeonato fez 12 disparos certeiros, o que lhe valeu o último lugar do pódio dos melhores marcadores da prova. Foi ainda eleito como candidato a melhor médio e melhor jogador da Liga.