Josué Sá eleito jogador do mês na Bulgária

Josué Sá, português do Ludogorets, foi eleito o jogador de agosto do campeonato da Bulgária. Nos dois jogos em que participou nesse mês, o defesa apontou dois golos. Esta época, Josué Sá soma 9 jogos em todas as provas: campeonato, eliminatória da Liga dos Campeões e Liga Europa - Ludogorets está no grupo do Sp. Braga.





O português cumpre a segunda época na Bulgária e conta com a conquista do campeonato. Com formação no Sporting e V. Guimarães, Josué Sá já jogou na Bélgica (Anderlecht), Turquia (Kasimpasa) e Espanha (Huesca).