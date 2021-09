Jota dá que falar na Escócia: «Era um grande talento do Benfica, mas parece ter perdido um pouco o rumo»

João Filipe, mais conhecido no mundo do futebol por Jota, ainda não se estreou esta temporada ao serviço do Celtic, mas já dá que falar em terras escocesas. O jovem avançado de 22 anos encontra-se emprestado pelo Benfica até ao final da presente temporada ao emblema do Premiership, não tendo realizado nenhuma partida até ao momento, mas há quem considere ter sido uma contratação de risco.

Chris Sutton, ex-jogador do Celtic que atualmente comenta na 'BBC Radio 5', assume que o internacional sub-21 português perdeu um pouco o rumo da sua promissora carreira, considerando-o um dos talentos da formação benfiquista.

"[Jota] era um rapaz que era apontado por ser um dos grandes talentos do Benfica, mas parece ter perdido um pouco o rumo. Se Postecoglu [treinador australiano do Celtic] puder fazê-lo jogar como fez com os outros jogadores, poderá ser empolgante", atirou, através de um texto de opinião no 'Daily Record'.