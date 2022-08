Jota em evidência na vitória do Celtic frente ao Ross County

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Jota, avançado português do Celtic, voltou a fazer a diferença em campo, ao contribuir diretamente em todos os golos na vitória deste sábado em casa do Ross County por 3-1, jogo da segunda jornada da liga escocesa. Os golos foram apontados por Kyogo Furuhashi (48'), Moritz Jenz (84) e Liel Abada (90+1).Recorde-se que o jogador formado no Benfica já havia apontado um golo na jornada inaugural da liga escocesa frente ao Aberdeen.