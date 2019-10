Jovem médio argentino morre ao cair de um 6.º andar durante uma festa

Ezequiel Esperon, médio argentino de 23 anos, morreu na sequência de uma queda do 6.º andar de um prédio, em Buenos Aires, durante uma festa com amigos. O jogador, atualmente sem clube, ter-se-á encostado a um parapeito, que não estaria bem preso. Tudo aconteceu por volta das 3 da manhã de domingo.Conduzido ainda com vida ao hospital Zubizarreta, na capital argentina, Ezequiel acabou por não resistir aos graves ferimentos que sofreu na sequência da queda.O médio começou a jogar no All Boys, passou pelo Vélez Sarsfield até chegar ao Internacional de Porto Alegre, no Brasil, em 2015. Jogou também no Grémio antes de se mudar para o Atlante do México.Nos últimos meses tinha voltado para Buenos Aires, onde esperava por uma nova proposta de trabalho.