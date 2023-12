Juan Román Riquelme eleito presidente do Boca Juniors

Juan Román Riquelme foi, na madrugada desta segunda-feira, eleito novo presidente do Boca Juniors, ao acumular um total de 64% dos votos (de um total de 43.367), superando Andrés Ibarra, o outro candidato.O antigo médio, um dos maiores nomes da história do futebol argentino, era vice-presidente do clube, que, de resto, é uma casa que bem conhece: Riquelme representou o Boca entre 1996 e 2002 numa primeira passagem, registando outra posteriormente, entre 2007 e 2012 (com um empréstimo ao Villarreal pelo meio). Em 2013/14, ainda atuou alguns meses por aquele emblema.As eleições no Boca Juniors ficaram ainda marcadas por alguma controvérsia e desentendimentos, fruto do descontentamento dos adeptos relativamente a Javier Milei, presidente da Argentina que apoiava o outro candidato, Andrés Ibarra.Riquelme, recorde-se, deixou os relvados em 2015 quando jogava pelo Argentinos Jrs.