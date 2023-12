Juan Róman Riquelme quer levar Soteldo para o Boca Juniors

O mago Juan Róman Riquelme é candidato às eleições do Boca Juniors. E já tem um trunfo para lograr o grande objetivo - garantir a contratação do venezuelano Soteldo, que está de malas aviadas para fora do Santos, após a descida do clube à Serie B.

O jogador que ganhou mediatismo mundial após ter feito uma maldade a um adversário, ao saltar e equilibrar-se em cima da bola, é muito mais do que apenas isso. É veloz, tecnicamente evoluído e um dos jogadores a quem se adivinha um futuro risonho noutros patamares competitivos.

Aos 26 anos poderá rumar ao gigante argentino e até ter como companheiro de balneário o veterano Ever Banega, de 35. O médio está atualmente no Al Shabab, da Arábia Saudita, mas cheio de vontade de se voltar a juntar ao amigo Riquelme.