Jude Bellingham conquista prémio Golden Boy de 2023

Jude Bellingham conquistou, esta sexta-feira, o prémio Golden Boy de 2023, atribuído pelo 'Tuttosport'. Com 97% dos votos, o médio inglês dominou as escolhas do júri, composto por 50 jornalistas europeus, amealhando 485 pontos de um total de 500.Bellingham, de apenas 20 anos, transferiu-se do Borussia Dortmund para o Real Madrid no início da presente temporada, por 103 milhões de euros. Desde que chegou ao emblema espanhol, o jovem tem sido absolutamente decisivo: nos 14 jogos que disputou, apontou 13 golos e contribuiu com três assistências, resolvendo, entre outros jogos, o 'El Clásico' frente ao Barcelona.Além de Bellingham, Erling Haaland, do Manchester City, conquistou o prémio Jogador de Ouro de 2023, enquanto Lamine Yamal, do Barcelona, foi distinguido por ser o jogador mais novo de sempre a integrar o pódio do Golden Boy, com apenas 16 anos. No que ao futebol feminino diz respeito, Linda Caicedo, também dos merengues, foi eleita Golden Girl.