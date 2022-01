Julen Lopetegui elogia "soluções de ataque" que Corona pode dar ao Sevilha

O treinador espanhol Julen Lopetegui elogiou esta sexta-feira Jesús Corona, sublinhando as "soluções de ataque" que o futebolista internacional mexicano, contratado ao FC Porto, pode oferecer ao Sevilha.

"Há seis anos coincidi com Corona no FC Porto e todos éramos mais jovens. Evoluiu muito, está numa boa idade [29 anos] e estamos felizes com a sua chegada. Espero que amanhã [sábado] já nos possa ajudar", disse Lopetegui, em relação à visita ao Bétis, na Taça do Rei.

O treinador lembrou ainda que Jesus Fernández 'Suso' e Erik Lamela, lesionados, são baixas prolongadas na equipa e que, por isso, o clube viu-se obrigado a encontrar soluções, com a chegada de Corona, um jogador que considera capaz de jogar em qualquer posição na frente.

A saída de Corona do FC Porto para o Sevilha foi esta sexta-feira oficializada pelo segundo classificado na Liga espanhola de futebol, com o mexicano a assinar um contrato válido até 2025.

O jogador polivalente, 63 vezes internacional pelo México, terminava o contrato com o FC Porto em 30 de junho de 2022, mas mudou-se desde já para Espanha, na 'janela' do mercado de transferências de janeiro.

Para trás, ficam seis épocas e meia no FC Porto, clube a que chegou em 2015, proveniente dos neerlandeses do Twente, durante as quais conquistou dois campeonatos nacionais e uma Taça de Portugal.