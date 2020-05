Júlio César elogia Mourinho: «Após as palestras cada jogador sentia-se o melhor do Mundo»

Júlio César recordou a temporada 2009/10, na qual, com José Mourinho, o Inter venceu a Serie A, a Taça de Itália e a Champions, numa campanha na qual o brasileiro venceu o prémio de melhor guarda-redes da UEFA: "Foi um ano fantástico. A Champions foi a cereja no topo do bolo de todo o investimento que Massimo Moratti fez no clube. Cumpriu-se o sonho dele, mas também de muitos adeptos do Inter, que esperaram 45 anos para ver o clube ser campeão da europa de novo. Cada um de nós, os jogadores que fizemos parte daquele plantel, inscrevemos o nosso nome na história do clube", garantiu o antigo jogador, numa conversa com a Eleven Sports.





O ex-guarda-redes, 87 vezes internacional pela canarinha, não poupou elogios a José Mourinho, seu técnico nas épocas 2008/09 e 2009/10 no Inter: "Ele chegou com o objetivo de ganhar a Champions e na segunda temporada conseguiu-o. O melhor que Mourinho tinha era a confiança que passava para a equipa. Cada jogador, após as palestras dele, sentia-se o melhor do mundo. Para vencer a Champions em 2010, nós vencemos o Chelsea, que seria campeão inglês, o CSKA, que seria campeão russo, o Barcelona, a equipa a bater na altura, e o Bayern, que se tivesse ganho a final teria conseguido o triplete. Naquele Inter, todos nos despimos de vaidade e remámos na mesma direção", revelou, orgulhoso.