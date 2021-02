Júlio César lembra o dia em que discutiu com Mourinho: «Peguei-lhe no pescoço e disse: 'é para ti!»

Num texto assinado no 'Players Tribune', onde passou em revista a sua caminhada no Benfica, Júlio César lembrou um episódio caricato vivido com José Mourinho, precisamente no dia em que em 2009 conquistou a Serie A pelo Inter Milão. Tudo porque o brasileiro, tal como os colegas, queria celebrar o feito na praça central da cidade, ao passo que o técnico português... queria ficar recolhido no hotel, já que a equipa tinha jogo no dia seguinte.





"Em 2009 fomos campeões da Serie A com o Inter de Milão. Tivemos uma temporada bastante longa entre jogos, treinos, viagens, concentrações e distância da família. E chegou o momento em que éramos finalmente campeões italianos.Por isso, era hora de comemorarmos muito.Isso é o que os campeões fazem, certo?Mas o nosso técnico era nada mais nada menos do que José Mourinho. E digamos que o Special One tinha um plano diferente.Hahaha.Aconteceu o seguinte: estávamos na concentração em Milão no sábado à noite, à espera para jogar contra o Siena no domingo. Sabíamos que se o Milan perdesse para a Udinese naquela noite, nós já seríamos campeões. Estávamos todos juntos a assistir à partida. Quando o jogo acabou com derrota do Milan, enlouquecemos.INTER, CAMPIONE D’ITALIA!Afinal, onde vamos agora?Fácil. A principal praça de Milão se chama Piazza del Duomo, onde o Inter costuma comemorar os seus títulos com os adeptos. Mas quando conversei com Javier Zanetti, o nosso capitão, e outros jogadores, eles disseram que o Mourinho não queria que fôssemos para lá.Ele gostaria que descansássemos antes do jogo contra o Siena. Só que não fazia sentido algum! Já éramos campeões. Não disputávamos mais nada, não havia mais nenhum outro torneio pela frente.Então percebi que o objetivo do Mourinho era quebrar o recorde de vitórias numa única temporada da Serie A ou algo do tipo. Enfim, era mais um feito que ele poderia colocar no currículo.Quando soube que era esse o motivo, fiquei p*** da vida, hahaha. Disse ao Zanetti "Nós temos de ir para a Piazza. Nós merecemos isso."Enquanto eu falava com ele, o Mourinho passou e escutou o que eu disse. E gritou "Julio Cesar, vai você sozinho!".Eu respondi "todos querem ir para a praça. Eles só têm receio de falar contigo, mas eu não tenho."Mourinho continuou a caminhar em direção ao quarto dele. Eu não iria simplesmente aceitar aquilo – fui atrás dele. Ele entrou no quarto e eu também entrei. Quando se deitou na cama, eu disse "Olha, se não fores para a Piazza, nunca mais vais ganhar um título."De repente, ele levantou-se da cama e começou a insultar-me com tudo quanto é nome. Não tenho certeza, mas parece que ele levou a sério o que eu disse.De qualquer jeito, dois autocarros chegaram ao hotel para nos levar à Piazza del Duomo.Pouco depois já estávamos na praça, a comemorar e a cantar com os adeptos. Chegou um momento — eu estava muito alterado — e eu peguei o Mourinho pelo pescoço e disse "Então querias ficar no hotel, né? Olha para isso! É para ti!"Ele riu-se. Chegámos às 5h ao centro de treinos e fomos diretos para a cama.No dia seguinte, vencemos o Siena por 3 a 0."