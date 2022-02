E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Junior Moraes revelou esta segunda-feira que fez um donativo em prol das Forças Armadas da Ucrânia. O avançado nascido no Brasil mas que é internacional pelos ucranianos doou 1,675 milhões de hryvnias, o que representa cerca de 50 mil euros.O gesto foi enaltecido pelo Shakhtar Donetsk, clube onde joga o futebolista de 34 anos, nas redes sociais.Refira-se que Junior Moraes, que começou a jogr na Ucrânia em 2010, é irmão de Bruno Moraes, antigo jogador do FC Porto. Alinhava, até ao começo da guerra, no Shakhtar, depois de ter representado também o Metalurh Donetsk e o Dínamo Kiev.