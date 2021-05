Junta médica diz que Maradona 'foi abandonado à sua sorte' e morreu após longo 'período de agonia'

A junta médica que investigou a morte de Maradona concluiu que o argentino foi "abandonado à sua própria sorte" pela equipa de clínicos que o assistiu dias antes do seu falecimento, a 25 de novembro do ano passado.





O relatório de 70 páginas, elaborado por 20 peritos e ao qual o site 'infobae' teve acesso, diz que o antigo craque teve um "tratamento inadequado, deficiente e imprudente". É também explicado que Maradona "começou a morrer pelo menos 12 horas antes" do momento em que foi encontrado sem vida na cama, tendo sofrido um "prolongado período de agonia".O documento diz inequivocamente que Maratona "teria tido melhores hipóteses de sobrevivência" se tivessse recebido "cuidados médicos adequados".Os médicos que acompanhavam El Pibe dizem que o doente exigiu ter alta do hospitar, depois de uma intervenção ao cérebro, e que quis regressar a sua casa, em Tigres. Mas os peritos consideram que Maradona "não estava no controlo das suas faculdades mentais" e, por isso, "não podia tomar decisões relativamente à sua saúde e cuidados médicos".Neste relatório é também explicado que os clínicos sabiam que essa saída precipitada do hospital "podia ser fatal", mas que eles foram "indiferentes à situação e não mudaram a sua atitude relativamente à questão". "Basicamente abandonaram o doente à sua sorte".É também relatado que a ambulância só foi chamada 12 horas depois de os órgãos de Maradona começarem a mostrar sinais de falência. "Maradona começou a morrer pelo menos 12 horas antes, o que significa que ele já estava a mostrar sinais inequívocos de agonia prolongada. Por isso podemos concluir que o paciente não foi devidamente observado nesse período."Recorde-se que estão a ser investigados pela justiça argentina a psiquiatra Agustina Cosachov, o neurocirurgião e clínico geral Leopoldo Luque e o psicólogo Carlos Díaz, além de um enfermeiro, uma enfermeira, uma médica coordenadora e um coordenador de enfermeiros. Todos suspeitos de negligenciarem os cuidados a Maradona. As penas na Argentina para abandono ou homicídio culposo variam entre cinco e 15 anos de prisão.