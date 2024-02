Junya Ito excluído da seleção do Japão por suspeitas de agressões sexuais

O médio Junya Ito foi excluído da seleção japonesa de futebol que está a disputar a Taça Asiática, no Qatar, devido à alegada agressão sexual a duas mulheres que o jogador nega, noticiou esta sexta-feira a agência nipónica Kyodo.

"Temos de criar um ambiente em que os jogadores se possam concentrar no jogo. Tomámos a decisão a pensar na situação de uma forma abrangente", disse o presidente da federação japonesa, Kozo Tashima, citado pela Kyodo.

O médio Junya Ito, de 30 anos, que joga nos franceses do Reims, encontra-se ao serviço da seleção japonesa - na qual também está integrado o jogador do Sporting Hidemasa Morita -, que vai disputar os quartos de final da Taça Asiática.

De acordo com a imprensa japonesa, a alegação envolve duas mulheres e terá ocorrido num hotel de Osaka, em junho de 2023, após um jogo entre o Japão e o Peru.

O advogado de Junya Ito garantiu à agência noticiosa Kyodo que as "acusações são totalmente infundadas", e o selecionador japonês de futebol, Hajime Moriyasu, disse ainda não ter analisado o assunto.

O Japão vai defrontar o Irão, do avançado do FC Porto Mehdi Taremi, no sábado, nos 'quartos' da competição asiática, na qual é recordista com quatro vitórias, a última das quais em 2011.