Justiça detém 10 suspeitos de envolvimento nos incidentes na tragédia ocorrida no México

A procuradoria mexicana anunciou esta terça-feira a detenção de 10 homens no âmbito da investigação aos incidentes ocorridos no sábado num encontro da principal liga de futebol do país, que causaram 16 feridos e várias mortes, segundo evidenciaram várias imagens dos tumultos.



De acordo com a justiça, os homens são suspeitos de "incitação à violência, tentativa de homicídio, e violência em recintos desportivos", e foram identificados através das imagens divulgadas pelos media e nas redes sociais.

Os detidos, que estiveram envolvidos nos incidentes no estádio do Querétaro, vão agora ser presentes a tribunal, a quem compete decidir a aplicação das medidas de coação.

Os confrontos nas bancadas começaram aos 63 minutos de uma partida entre o Querétaro e o Atlas de Guadalajara, no sábado à noite, numa altura em que a equipa da casa vencia por 1-0, disseram os serviços da proteção civil mexicanos.

Os seguranças permitiram que o público se refugiasse no relvado, levando a que os jogadores voltassem aos balneários e obrigando à interrupção da partida.

Na sequência dos incidentes, a liga suspendeu os três encontros marcados para domingo, e garantiu que "os responsáveis pela falta de medidas de segurança no estádio serão punidos de forma exemplar".

A FIFA, que entregou ao México, Estados Unidos e Canadá a organização do Mundial2026, condenou os "bárbaros incidentes" e incentivou as autoridades locais a "levaram rapidamente os responsáveis à justiça".