Juventus e Qatar violam sanção da ONU em venda de futebolista

A venda de Han Kwang-Song violou uma sanção da ONU, informação divulgada pela própria Organização das Nações Unidas. A transferência do avançado norte-coreano da Juventus para o Al-Duhail, do Qatar, é citada no relatório do Conselho de Segurança da ONU como uma violação das sanções internacionais impostas contra a Coreia do Norte, por continuar com o programa de armas nucleares.





Segundo refere o documento, o negócio viola as resoluções da ONU que proíbem os norte-coreanos de trabalhar no estrangeiro. O relatório indica também que os clubes foram informados da situação e que ignoraram as recomendações.Atualmente com 22 anos, o avançado Han Kwang-Song chegou à Juventus a título de empréstimo, cedido pelo Cagliari, setembro de 2019, tendo o clube de Turim, onde apenas jogou na equipa sub-23, comprado o passe do jogador em janeiro desde ano. A venda para o Al Duhail foi quase imediata, num negócio em que a Juventus amealhou 7 milhões de euros.