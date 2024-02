Juventus soma quarto jogo seguido sem vencer e pode ver Inter mais distante

A Juventus voltou este sábado a perder pontos, ao empatar 2-2 em Verona, na 25.ª jornada da Liga italiana, somando o quarto jogo consecutivo sem vencer, e pode ficar ainda mais longe da liderança.

O Verona adiantou-se no marcador aos 11 minutos, pelo médio Michael Folorunsho, mas o ponta de lança sérvio Dusan Vlahovic restabeleceu a igualdade aos 28, na execução de um penálti.

Na segunda parte, a equipa da casa voltou a tomar a dianteira do resultado, graças a um golo do avançado neerlandês Tijjani Noslin, mas a 'vecchia signora' voltou a empatar, três minutos volvidos, aos 55, pelo internacional francês Adrien Rabiot.

Com este empate, a Juventus somou o seu quarto jogo consecutivo sem vencer (dois empates e duas derrotas), o que significou um desperdício de 10 pontos e, praticamente, a despedida do título, tendo em conta os nove pontos que já leva de atraso para o líder Inter Milão, que tem um jogo a menos, o qual, em caso de vitória, aumentará a vantagem para 12 pontos.

Na equipa do Verona, o lateral esquerdo português Rúben Vinagre entrou aos 74 minutos a render o médio sérvio Darko Lazovic, mas o seu compatriota Daniel Silva, ex-Vitória de Guimarães, foi titular e acabou substituído aos 86, pelo francês Thomas Henry, enquanto, o central português Tiago Djaló não chegou a sair do 'banco' da formação de Turim.

No outro jogo hoje da 25.ª jornada, o Nápoles, campeão em título, que tem vindo a fazer uma prova dececionante, voltou a ceder pontos em casa, desta vez frente ao Génova, numa partida que terminou com um empate 1-1.

Ainda sem contar com a 'estrela' nigeriana Victor Osimeh, que regressou recentemente da Taça das Nações Africanas, o Nápoles viu-se a perder logo no início da segunda parte, devido a um golo do médio dinamarquês Morten Frendrup, e só evitou a derrota em cima do fecho da partida, ao minuto 90, graças a um golo do médio belga Cyril Ngonge.

O lateral esquerdo luso Mário Rui não saiu do banco napolitano, mas o mesmo não sucedeu no lado oposto, com o seu compatriota Vitinha, emprestado pelo Marselha ao Génova, que entrou em campo aos 83 minutos a render o avançado islandês Albert Gudmundsson.

O Inter lidera com 63 pontos (24 jogos), seguido da Juventus, com 54 (25), do AC Milan, com 52 (24), e da Atalanta, em quarto lugar, com 42 (23), e do Bolonha, em quinto, com os mesmos 42 (24).

A 25.ª jornada prossegue hoje com a receção da Atalanta à equipa do Sassuolo.