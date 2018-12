Kátia Aveiro, irmã de Cristiano Ronaldo, usou as redes sociais para apoiar o jogador no dia em que este ficou em segundo lugar na atribuição da Bola de Ouro "Melhor jogador do mundo... para quem entende de futebol, claro", escreveu Kátia na legenda de uma fotografia de CR7 com o prémio em edições anteriores."Estou preocupada com o futuro do futebol", terminou a irmã do craque.