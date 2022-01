Kazuyoshi Miura quer continuar a jogar até aos 60 anos

Kazuyoshi Miura, 'estrela' do futebol japonês, vai continuar a jogar, num clube da quarta divisão do Japão, quando está prestes a completar 55 anos, anunciou a imprensa nipónica.

'King Kazu' está a treinar-se em Osaka e espera jogar até aos 60 anos, desejo que pode bem concretizar, já que deverá ingressar no Suzuka Point Getters, clube da Liga japonesa (JFL) que é comandado pelo seu irmão mais velho.

O futebolista japonês, que completa 55 anos em 26 de fevereiro, soma precisamente 55 golos pelo Japão, em 89 internacionalizações.

"A equipa está quase 100% de acordo com os meus desejos. Tenho a mesma paixão pelo futebol", disse Miura, à imprensa local, no início do mês de dezembro de 2021.

No ano passado, o avançado nipónico bateu o seu recorde de futebolista mais velho a jogar na divisão principal (J-League) do Japão, pelo Yokohama FC, mas jogou apenas um minuto e a equipa terminou no último lugar do campeonato.

Miura começou a sua carreira profissional em 1986, nos brasileiros do Santos, e, depois, passou, entre outros, pelos italianos do Génova, os croatas do Croácia Zabreb e os australianos do FC Sydney, somando 222 golos em 853 jogos.