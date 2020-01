Kazuyoshi Miura renova com o Yokohama FC aos 52 anos

O Yokohama FC anunciou este sábado a renovação de contrato do veterano Kazuyoshi Miura, o jogador de futebol profissional mais velho do mundo (52 anos).





O avançado prepara-se para entrar na sua 35.ª temporada dentro de mês e meio, altura em que arranca o campeonato japonês."Espero continuar a desfrutar de jogar futebol. Vou fazer um esforço para alcançar os objetivos da equipa que passam pela manutenção. Vou trabalhar no duro para alcançar as vitórias", disse o jogador.Miura conta com passagens por vários clubes internacionais. Iniciou a carreira profissional, em 1986, ao serviço dos brasileiros do Santos. Representou ainda o Palmeiras, Matsubara, CRB, XV de Jaú e Coritiba. Passou ainda pelo Génova, Dínamo Zagreb e Sydney FC. Pela seleção, o japonês soma 55 golos em 89 jogos.A melhor época do avançado foi em 1996, ao serviço do Tokio Verdy, clube pelo qual apontou 29 golos em 38 jogos. Miura é também uma referência no videojogo FIFA, já que é o único jogador que resta do FIFA 96!