Kelvin assina por equipa da 2.ª divisão japonesa e será pago em criptomoedas

O FC Ryukyu, da J2 League, segunda divisão do futebol japonês, anunciou esta quinta-feira a contratação do antigo avançado do FC Porto Kelvin, cujo contrato será pago parcialmente em criptomoedas."O FC Ryukyu tem o prazer de informar que o futebolista Kelvin se juntou ao nosso emblema. Mais informa que uma parte do contrato do jogador será pago em criptomoedas", pode ler-se no site do clube japonês, presentemente o último classificado da J2 League, com 15 pontos somados ao fim de 20 jornadas, campeonato disputado por 22 equipas.

O avançado brasileiro abraça assim um novo desafio na carreira depois de ter representado o FC Porto durante três épocas e meia, até 2019, tendo posteriormente envergado as camisolas de Fluminense, Coritiba, Avaí, Botafogo e Vila Nova, no Brasil.

Kelvin Mateus de Oliveira, de 29 anos, ganhou notoriedade em Portugal graças exclusivamente ao golo que marcou ao Benfica no Estádio do Dragão, na época 2012/13.