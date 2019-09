Kevin-Prince Boateng: «Dembélé é como uma criança»

Kevin-Prince Boateng saiu em defesa de Ousmane Dembélé, considerando que o internacional francês "é como uma criança".Em entrevista ao 'Bild', o avançado da Fiorentina, que na época passada esteve no Barcelona, onde foi utilizado apenas em quatro jogos, diz que o problema de Dembélé, tal como outros jovens jogadores, é ganhar muito dinheiro."Dembélé pode chegar atrasado ao treino de tempos a tempos, mas porque é uma criança. Existem jogadores que fazem isso por desafio, mas com ele é diferente, é simplesmente como uma criança pequena. O problema, e não apenas com Dembélé, é que os jovens profissionais recebem muito dinheiro. Não é possível que um jovem de 18 anos ganhe quatro milhões de euros líquidos por ano", afirmou Boateng."Para mim, é como uma criança que foi atirada a uma piscina gigante. De repente, custou 150 milhões de euros e nem sequer percebe como tudo funciona. Ele só quer jogar", justificou.