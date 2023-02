Kévin Soni e a conversa com o amigo Atsu: «Sei que fui a última pessoa a falar com ele»

Christian Atsu, jogador do Hatayspor com passagem pelo FC Porto, continua desaparecido na sequência do terramoto que lançou o pesadelo na Turquia e na Síria. Depois das notícias a apontar para que o ganês havia sido encontrado e estava internado num hospital, o treinador do clube turco, Volkan Demirel, esclareceu que o futebolista de 31 anos continua desaparecido, tal como o diretor-desportivo Taner Savut.

Kévin Soni, médio ofensivo camaronês de 24 anos, é colega de equipa de Atsu e falou pela primeira vez sobre toda a situação. Explicou como os familiares ficaram tão abalados que lhe pedem que diga 'adeus' ao futebol, a forma como o ambiente na Turquia se tornou triste por tudo o que está a acontecer e, finalmente, a última conversa que teve com Atsu.

"Fico com pele de galinha de falar sobre isso. Antes de tudo isto acontecer, estava ao telefone com ele. Marcou um livre direto no domingo e estava a dizer-lhe que jogou bem e que tinha gostado muito da exibição dele. Até brinquei e disse para ele aguardar mais um pouco e quando eu recuperasse da minha lesão podíamos jogar juntos", iniciou.

"Não sonhava que seria a minha última conversa com ele. Duas horas depois soube que o meu amigo podia estar morto e isso é suficiente para levar uma pessoa à loucura. Sei que fui a última pessoa a falar com ele pelo telefone. E não tenho orgulho nenhum em dizer isto, mas sei que é verdade. Só espero que o encontrem e que esteja bem. Rezo por isso todos os dias", rematou.