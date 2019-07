Kiko reforça Olympiacos Nicósia

O lateral-esquerdo Kiko, que defendeu as cores do Arouca na últimas temporada, é reforço do Olympiacos Nicósia, equipa recém-promovida à Primeira Liga de Chipre.





Aos 26 anos, o canhoto vai viver a segunda experiência no estrangeiro depois de ter representado os ingleses do Port Vale em 2016/17.Por cá, Kiko esteve ligado 11 temporadas ao V. Setúbal entre formação e equipa sénior, passou duas épocas no Ac. Viseu e, em 2018/19, fez 32 jogos e marcou um golo pelos arouquenses.