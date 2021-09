Kisvárda de João Janeiro lidera na Hungria

O Kisvárda somou a terceira vitória consecutiva ao bater o Debrecen por 2-1, na 7ª jornada do campeonato da Hungria.





Com este resultado, a equipa treinada pelo português João Janeiro lidera com mais três pontos do que o Ferencváros. Varga (11’) ainda colocou o Debrecen a vencer, mas Mesanovic (50’) e Zlicic (90’) protagonizaram a reviravolta.