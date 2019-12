Koeman e o 'assunto Barcelona': «É incómodo. Se tiver de acontecer, acontecerá...»

Ronald Koeman, selecionador da Holanda, esteve esta quinta-feira presente no Auditório Mediapro, juntamente com Vicente del Bosque e Robert Martínez, no terceiro ato da cerimónia de homenagem a Johan Cruyff, onde foi novamente questionado sobre o seu possível futuro no... Barcelona."Tenho mais dois anos de contrato com a seleção holandesa e não gosto de falar no Barça. É incómodo por várias razões, uma delas é porque tenho contrato e não é justo estar a falar disto. Se tiver de acontecer, acontecerá e se não tiver de acontecer, não acontecerá. Existem coisas mais importantes na vida", afirmou o treinador holandês de 56 anos.Relembre-se que Ronald Koeman tem sido um dos nomes constantemente apontados ao comando técnico dos catalães para a próxima temporada, até porque o seu contrato com a seleção holandesa tem umajá em 2020.