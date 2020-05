Koeman sobreviveu a enfarte após consulta adiada pela Covid-19: «Quantas pessoas perderam a vida assim?»

Ronald Koeman, técnico que já passou pelo Benfica, sofreu um problema cardíaco a 3 de maio, depois de um treino de bicicleta. O selecionador holandês foi transportado de urgência para o hospital e foi sujeito a um cateterismo que lhe salvou a vida. Koeman correu um risco enorme porque não foi sujeito a consulta quando devia.





"A minha consulta de cardiologia, que estava marcada para 19 de março, foi adiada devido ao coronavírus. Pergunto-me quantas pessoas perderam a vida por causa de adiamentos como o meu", questionou, numa entrevista à RTL.Ronaldo Koeman explica que "tem várias pessoas na família com histórico de problemas cardíacos", incluindo o pai, que morreu com um enfarte. O adiamento da sua consulta poderia ter sido fatal, mas o técnico diz-se sortudo."Agora percebo a sorte que tive. Mesmo nos cuidados intensivos, todos estavam fixados nos doentes infetados com coronavírus", afirmou.