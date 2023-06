Koulibaly deixa Chelsea e junta-se a Rúben Neves no Al Hilal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Kalidou Koulibaly vai ser companheiro do português Rúben Neves no Al Hilal da Arábia Saudita.

O anuncio da transferência foi feito esta tarde pelo Chelsea. Numa nota oficial, os londrinos despediram-se do central senegalês, de 32 anos, sem revelarem detalhes da operação. Pouco depois o Al Hilal oficializou a contratação com um vídeo nas redes sociais, com a descrição: "Vamos continuar a fazer história juntos."

A imprensa inglesa fala numa transferência de 25 milhões de euros (M€) e que o contrato com o Al Hilal é de três temporadas.

Recorde-se que o defesa fez 32 jogos numa temporada pelo Chelsea, com 2 golos e 1 assistência. Tinha sido contratado ao Nápoles no verão passado por 38 M€.