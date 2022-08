Koulibaly responde a presidente do Nápoles sobre jogadores africanos: «Mais respeito»

Kalidou Koulibaly, defesa senegalês que se transferiu do Nápoles para o Chelsea neste mercado de verão, não gostou de ouvir a Aurelio De Laurentiis, o presidente do Nápoles, dizer que só voltará a contratar jogadores africanos se eles assinarem um documento onde abdicam de participar na Taça das Nações Africanas.Koulibaly, que venceu a prova este ano com a seleção do Senegal, pediu mais respeito ao líder do seu antigo clube. "Quando joguei no Nápoles representei o Senegal. É verdade que foi um período difícil para eles quando estávamos na AFCON, mas vencemos", congratulou-se o central, de 31 anos.E prosseguiu: "Acho que temos que ter mais respeito pelas seleções, até porque não se pode falar das seleções africanas dessa forma. É preciso respeitá-las, da mesma forma que respeitam as seleções europeias."Koulibaly garante que no Nápoles nem todos pensam como o polémico presidente do clube. "Nem todos têm o mesmo pensamento, conheço as pessoas. Conheço os adeptos e sei que eles não pensam assim."O central esteve no Nápoles entre 2014 e 2022, tendo disputado a Taça das Nações Africanas em 2017, 2019 e em 2022.