Kroos: «Não é fácil levar o Real Madrid ao patamar que Zidane deixou quando saiu»

Uma das figuras do Real Madrid, Tony Kroos é um dos rostos de desilusão dos jogadores merengues nesta pré-temporada. Com 335 minutos somados ao longo deste período de preparação para a nova época desportiva, o internacional alemão acredita que a equipa é capaz de jogar "melhor futebol" e que, quando o fizer, os resultados irão surgir com naturalidade."Queremos jogar um melhor futebol, principalmente, mais consistente. Isso é muito importante, o resto virá com naturalidade. Se jogares bem, estás mais perto de alcançar vitórias e títulos", afirmou o médio dos merengues, em entrevista à revista 'Kicker'.A cumprir a sexta temporada ao serviço do Real Madrid, Tony Kroos teceu largos elogios a Zidane, técnico dos merengues, que entre 2016 e 2018 conquistou três Ligas dos Campeões ao leme do emblema madridista. "Não é fácil levar a equipa de volta ao patamar que Zidane deixou, quando ele saiu em 2018. A nossa equipa estava numa situação completamente distinta quando Zidane regressou a meados de março deste ano", assegurou o internacional alemão.Tony Kroos não tem dúvidas sobre a qualidade de Luka Jovic. Para o médio alemão, o ex-avançado do Benfica, contratado neste defeso ao Eintracht Frankfurt, é uma aquisição que irá fortalecer a equipa. "Ele integrou-se bem na equipa, mas não teve muita sorte com a lesão que teve. Jovic é uma opção que irá fortalecer-nos com o que melhor sabe fazer, marcar golos", reiterou.Aos 29 anos, Kroos admite ainda não pensar na sua retirada dos relvados, pelo menos, enquanto não vencer o Europeu com a seleção alemã. "Creio que temos uma boa oportunidade para conquistar o Campeonato da Europa. Se não pensasse dessa forma, não jogaria. Talvez, depois de ganhar o Europeu, seja um bom momento para pensar em sair da seleção", concluiu.