Kulkov: da chegada ao Benfica à história incomum sobre a transferência para o FC Porto

Vasiliy Kulkov morreu este sábado aos 54 anos. Passou pelo Benfica e pelo FC Porto e muitas histórias ficaram como a que Yuran contou a Record a propósito da transferência para o FC Porto.





O antigo jogador evidenciou-se nos russos do Spartak Moscovo e transferiu-se depois para Portugal, para o Benfica, que representou entre 1991 e 1994, seguindo-se a ida para os rivais do FC Porto na temporada seguinte."Um dia, estava num jantar com os companheiros do Benfica e um deles recebeu uma chamada a dizer que o Rui Filipe, do FC Porto, tinha morrido num acidente. Falei com o Kulkov e fomos ao funeral, porque tínhamos folga. O presidente Pinto da Costa ficou chocado por nos ver e o Artur Jorge não gostou, disse que não queria mais russos. O Pinto da Costa ligou-nos para irmos para lá, falámos e assinámos. Foi uma bomba e os fãs do Benfica ficaram chocados", recordou Yuran a Record quando se realizou o Mundial da Rússia, em 2018.Na sua passagem por Portugal, Kulkov sagrou-se campeão pelo Benfica, em 1993/94, e pelo FC Porto, em 1994/95, tendo mais tarde regressado a Portugal e terminado a carreira de futebolista no Alverca, na temporada de 1999/2000.Além dos dois títulos nacionais em Portugal, Kulkov conquistou uma Taça de Portugal pelo Benfica (1992/93) e sagrou-se campeão na ex-União Soviética pelo Spartak Moscovo, em 1989, e já como Rússia em 1997, também pelo Spartak Moscovo.Recorde aqui na íntegra a entrevista que Yuran deu a Record e onde fala da mudança dos dois jogadores para o FC Porto.