Kweria Appiah: «No jogo com Portugal os jogadores do Gana tinham sacos de dinheiro no balneário»

O sorteio do Mundial juntou Portugal e Gana no grupo H, um resultado que já originou uma polémica no país africano. O antigo selecionador, Kweria Appiah, recorreu às redes sociais para recordar o último jogo entre as duas seleções no Brasil, no Mundial de 2014, que terminou com a vitória da Seleção Nacional por 2-1. Para o técnico, a derrota é explicada pela falta de concentração dos seus jogadores que só estavam preocupados com o dinheiro."No jogo com Portugal os jogadores tinham sacos de dinheiro no balneário, não estavam concentrados", revela o treinador. Esta acusação não caiu bem entre os jogadores que integraram essa equipa e, Asamoah Gyan, já respondeu negando a situação: "Sim, ele tinha satélites nos nosso sacos. É sempre preciso encontrar alguém para culpar", partilhou.Certo é que os jogadores da seleção ganesa ameaçaram não jogar frente a Portugal caso não recebessem o prémio de presença - 100 mil dólares - em notas no hote l. O governo do Gana, para evitar esta situação, fez chegar ao Brasil uma delegação do Ministério do Desporto transportando os 3 milhões de dólares para satisfazer a exigência dos jogadores. Na altura foi mesmo partilhada uma imagem do defesa John Boye (marcou na própria baliza) a beijar um maço de notas, no hotel onde a equipa estava concentrada.