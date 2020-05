Kyle Walker foi criticado por furar quarentena e agora envia emails aos fã a pedir desculpa

Kyle Walker tem sido um autêntico 'fura-quarentena' e, por isso, está a receber fortes críticas dos admiradores. O lateral-direito do Manchester City já violou as regras de confinamento quatro vezes desde que o Governo inglês instruiu os cidadãos a ficar em casa. Tudo começou com uma festa de cariz sexual, no mês passado, mas nas últimas 48 horas o jogador também foi apanhado a vistar a mãe, depois a irmã, e por fim a andar de bicicleta com um amigo.





Os fãs não perdoaram e, por isso, o internacional britânico tenta agora restaurar a sua imagem. "O Kyle está a sentir-se muito mal pois sabe que dececionou toda a gente. Por isso, decidiu começar a enviar emails para alguns fãs a pedir desculpa e a dizer que vai mudar para melhor", contou um amigo do defesa, citado pelo Daily Mail.A Federação Inglesa também já reprovou o caso. "Os mais altos padrões de conduta e comportamento têm de estar em primeiro lugar, inclusive quando os jogadores não estão ao serviço da seleção", considerou o organismo. A presença de Kyle Walker, de 29 anos, nas próximas convocatórias poderá estar agora em causa.