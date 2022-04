O Lokomotiv Sofia entrou com o ‘pé direito’ no ‘play-off’ da manutenção da Liga búlgara com uma vitória por 1-0 sobre o Botev Vratsa, graças a um golo do português, Celso Raposo.O lateral direito do Lokomotiv assinou o único tento do encontro ainda na primeira parte, aos 33’, e assinou uma exibição que lhe valeu o prémio de Homem do Jogo.O clube da capital búlgara, onde Celso Raposo alinha desde esta época, disputa o ‘play-off’ de manutenção com o OFK Pirin, o Botev Vratsa e o Tsarsko Selo, após terminar a primeira fase na 12.ª posição.Foi o segundo golo do lateral português na Liga búlgara, o que faz desta a sua época mais produtiva em termos de ‘abanar as redes’ adversárias.