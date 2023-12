Lavezzi internado com corte no abdómen e fratura na omoplata

O 'Olé' avança, esta quarta-feira, que o antigo internacional argentino Ezequiel Lavezzi se encontra internado naquele país com um corte no abdómen e uma fratura na omoplata que, segundo a mesma fonte, podem indicar que o ex-jogador foi esfaqueado.Aquele diário refere que Lavezzi encontrava-se numa festa com a mulher e parte da família quando terá acontecido uma enorme discussão entre os presentes. Os serviços de emergência foram chamados de madrugada para prestarem assistência médica ao ex-jogador, de 38 anos.Esta versão não é, no entanto, consensual. A 'Radio La Red', por exemplo, explica que o argentino se lesionou na mesma festa após subir a uma cadeira para trocar uma lâmpada e que acabou por escorregar, "batendo num objeto pontiagudo que o atingiu de raspão".Apesar da preocupação, a imprensa argentina garante que Lavezzi não corre perigo de vida.