Lavezzi lembra raspanete de Mascherano em pleno Mundial'2014: «Pocho, estás gordo!»

Já retirado dos relvados, Ezequiel Lavezzi fez um 'rewind' à sua carreira em entrevista ao site oficial da Federação Argentina de Futebol (AFA), numa bem humorada conversa na qual elogiou vários dos seus colegas, nomeadamente Ángel di María e Leo Messi, e onde destacou o papel de Javier Mascherano. Especialmente por causa da forma como, em pleno Mundial'2014 - um torneio onde Lavezzi se destacou -, o colocou na linha... literalmente. É que, por não esperar ser tão importante na equipa de Alejandro Sabella, o avançado estava demasiado 'relaxado' em plena concentração da turma das pampas, algo que levou Mascherano a dar-lhe um autêntico raspanete.





"A verdade é que não estava pronto para ter tanto protagonismo. Lembro-me que uma vez, depois do treino, estávamos com o Masche e ele virou-se para mim e diz-me 'Pocho, estás gordo. Tens de te pôr em forma. Isto é o Mundial, aqui é tudo diferente!'. Respondi-lhe que não pensava que ia jogar tanto, mas acabei convencido e disse-lhe 'bem, combinado. A partir de agora só como o que me disseres'. E a verdade é que depois disso fui sempre ao lado dele e perguntava-lhe sempre o que ia comer. Nos tempos livres também ia ao ginásio com ele e acabei por ficar em forma. Digamos que entrei nos eixos", lembrou, de forma bem humorada, o antigo avançado.Nesse Mundial'2014, um torneio no qual a Argentina foi vicecampeã, Lavezzi atuou em seis partidas, tendo sido sempre titular dos oitavos-de-final até à partida decisiva diante da Alemanha.