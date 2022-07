Lech Poznan desilude a abrir campeonato

O campeão Lech Poznan perdeu (0-2) frente ao Stal Mielec ronda inaugural da liga polaca. Depois de ter perdido a Supertaça e de ser eliminado na 1ª pré-eliminatória da Champions, o Lech sofreu a terceira derrota consecutiva. Wlazlo (14’) e Domanski (64’) fizeram os golos de mais uma tarde para esquecer dos campeões polacos, que contaram com o contributo dos portugueses João Amaral, Pedro Rebocho, Joel Pereira e Afonso Sousa, este último saído do banco.

Já o Jagiellonia, do médio português Nené (ex-Santa Clara), venceu o Piast Gliwice por 2-0 e entrou no campeonato a vencer. Quanto ao Legia Varsóvia, com Josué e Yuri Ribeiro no onze, não foi para além de um empate (1-1) frente ao Korona Kielce.