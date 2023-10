'Lei Seca' na Libertadores: Uma final sul-americana sem bebidas alcoólicas

A festa do futebol é muitas vezes regada com uma bebida antes, durante ou depois dos jogos. Contudo, na grande final da Taça Libertadores, que se disputa no Maracanã no dia 4 de novembro, entre Boca Juniors e Fluminense, não serão autorizadas bebidas alcoólicas.

A Prefeitura do Rio de Janeiro decretou esta medida para o dia da grande final, sendo que a venda e consumo de bebidas alcoólicas não é autorizada nas imediações do palco da grande final, por motivos d esegurança.