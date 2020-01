«Lembro-me da estreia pelo Arsenal: tinha 19 anos, uma ressaca terrível e fiz hat trick»

São muitas as histórias bizarras protagonizadas pelo ex-futebolista inglês Jermaine Pennant, que em entrevista a um jornal espanhol, 'El Periodico de Aragon', recordou tempos de excessos.





O antigo avançado, que representou o Zaragoza na época 2009/2010, recorda que deixou o seu Porsche Cayenne aberto num parque de estacionamento na estação de comboio daquela cidade espanhola, com as chaves lá dentro."Tinha de apanhar aquele comboio, senão não chegaria a tempo de assinar com o Stoke City, antes do final do dia 31 de agosto (2010). Quando liguei ao meu empresário e ele soube, disse-me: 'um Porsche abandonado e aberto! Estás louco?", lembra Pennant.O antigo jogador, que diz agora que esses tempos de excessos são passado, recordou também a sua estreia pelo Arsenal: "Na minha primeira partida a titular pelo Arsenal, que foi contra o Southampton, tinha apenas 19 anos e na noite anterior decidi ir a uma festa. Lembro-me de beber um café de manhã no McDonald's. A pior preparação possível! Mas apesar da ressaca, fiz um hat trick."Além do Arsenal e do Zaragoza, Pennant também representou o Watford, Leeds United, Liverpool, Portmouth, Birmingham, Wolverhampton e Stoke City, entre outros.