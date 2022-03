E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Mohamed Aboutrika reagiu às sanções da FIFA e UEFA ao futebol russo pedindo que os organismos que regem o desporto-rei possam ir mais além. A lenda do futebol do Egito quer ver também Israel fora de qualquer competição futebolística."A decisão de excluir clubes e seleções russas de todas as competições deve ser também acompanhada pela exclusão de tudo o que é associado Israel, país que há anos mata crianças e mulheres na Palestina. Estão a usar dois critérios", condenou o antigo avançado egipcío, de 43 anos, que conquistou a Taça das Nações Africanas em 2006 e 2008.